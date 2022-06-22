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Экономика В России
Магазин IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Путина просят ввести внешнее управление для IKEA

Профсоюз работников торговли "Торговое единство" обратился к главе государства Владимиру Путину, главе кабмина Михаилу Мишустину и в комитет Госдумы по труду, попросив ускорить принятие закона о внешнем управлении иностранными компаниями, которые приостановили работу в России.

В письме глава профсоюза Сергей Филин ссылается на ситуацию с компанией IKEA, которая начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии IKEA, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. По данным "Торгового единства", без работы могут остаться до 19 тыс. человек, связанных с деятельностью ООО "ИКЕА дом".

Законопроект о внешнем управлении был принят в первом чтении 24 мая. Соавтор законопроекта Михаил Старшинов отметил, что сроки принятия документа прогнозировать сложно, пишут "Ведомости".

Напомним, покупка мебельных фабрик шведской компании IKEA, которая объявила о продаже всех четырех производств в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, интересна АФК "Система".

Теги: IKEA, внешнее управление



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