СМИ: в ВЭБе рассказали о планах использования президентских 120 млрд из ФНБ

Госкорпорация ВЭБ.РФ намерена перезапустить работу "Фабрики проектного финансирования", которая является специальным механизмом предоставления льготных кредитов для крупных инвестиционных проектов.

Как заявил заместитель предправления ВЭБ.РФ Юрий Корсун, планируется увеличение лимита по размеру портфеля "Фабрики" с нынешних 294 млрд до 500 млрд руб. В настоящее время из этой суммы выбрано 200 млрд. При этом деньги на финансирование проектов "Фабрики" планируется получать преимущественно напрямую с баланса ВЭБа.

Действующей концепцией предполагается, что ключевой источник ликвидности для механизма – выпуск облигаций с госгарантией. Однако этот способ привлечения средств оказался малоэффективным: за все время существования "Фабрики" было размещено бондов только на 10 млрд руб. при лимите в 300 млрд.

Корсун отметил, что именно для этого и было принято решение о выделении госкорпорации 120 млрд руб. из ФНБ. Этой суммы хватит для предоставления финансирования по текущим проектам на ближайшие три года, пишут "Ведомости".

Напомним, Фонд национального благосостояния России на 1 июня составил 12,4 трлн руб. Это эквивалентно почти $198 млрд или 9,4% ВВП (от ВВП, на который надеются выйти в правительстве РФ по итогам 2022 года – прим. ред.). За месяц объем фонда увеличился почти на полтора триллиона рублей.