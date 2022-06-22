22 Июня 2022
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Экономика В России
Коллаж, налоги (2021) | Фото: Накануне.RU

Минфин предлагает смягчить налоговое законодательство для россиян

Министерство финансов России предлагает ввести три изменения в проект документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Сотрудников при увольнении предлагается освободить от НДФЛ, для недееспособный детей снять возрастной лимит для вычета за медицинские услуги, а субъекты могут уменьшить минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при сделках.

Как следует из документа, новые льготы направлены на "повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов".

Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко заявил, что в целом любые послабления для граждан в части НДФЛ — позитивное явление, сообщают "Известия". 

Теги: Минфин, налоги, НДФЛ



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