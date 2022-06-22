Импортозамещение для SSJ-New обойдется в 50 млрд рублей

Объединенная авиастроительная корпорация определила перечень основных компонентов для импортозамещенной версии лайнера Sukhoi Superjet 100 - SSJ-New.

Из-за сжатых сроков и серьезности поставленных задач перечень участников проекта еще может обновляться и дополняться. Главное в проекте – добиться оптимального соотношения стоимости и сроков.

Для "русификации" SSJ100 придется заменить на отечественные 64 импортных узла и комплектующих. Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей без учета двигателей, сообщают "Ведомости".

Напомним, Министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс на 15,6 млрд руб. на проведение наземных и летных испытаний максимально импортозамещенной модификации самолета "SSJ-New". Завершить работы – подготовить стендовую базу, провести испытания агрегатов планера и его систем и изготовить опытные образцы – необходимо до 15 ноября 2023 г.