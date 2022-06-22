22 Июня 2022
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Токаев назвал приемлемым решение в пользу предоставления Украине внеблокового статуса

Внеблоковый статус Украины  — это хорошее и приемлемое решение текущей ситуации.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях Катарского экономического форума.

"Когда я разговаривал по телефону с президентом Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее", — заявил глава государства.

Он отметил, что речь идет о договоренностях, которые были "почти достигнуты в Стамбуле", сообщает РИА "Новости".

Напомним, Токаев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что его страна не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Теги: Токаев, Украина



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