Помнят и воспитывают патриотов - опыт Нижневартовска

22 июня россияне по традиции мероприятиями в самых разных форматах отмечают День памяти и скорби, вспоминают тяжелые первые дни начала Великой Отечественной войны. Понятно, что в июне 2022 года акции и форумы, традиционные возложения цветов к памятникам солдат-победителей будут наполнены особым смыслом. Как с февраля этого года живым содержанием наполнилось привычное словосочетание - патриотическое воспитание, которое всегда было и остается одним из приоритетных направлений работы государства с детьми и молодежью.

В Нижневартовске 22 июня будет много мероприятий, приуроченных к этой памятной дате. Уже ранним утром к монументу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» возложат цветы. Как рассказал Накануне.RU директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"" Фаиль Кадров, в 6 утра воспитанники центра в рамках акции "Свеча памяти" возложили цветы к монументу.

В названии центра слово "патриот" появилось не сразу. В 2004 году по распоряжению администрации города Нижневартовска было создано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского технического творчества». Задача была - объединить учащуюся молодежь города для занятий техническими видами творчества. В состав Центра тогда вошли 3 подростковых клуба по месту жительства – спортивно-техническая школа по радиоспорту «Радиошкола», клуб юных речников и моряков «Юнга» и клуб юных авиаторов «Крылья Самотлора».

"Структура появилась как центр гражданско-патриотического воспитания городской молодёжи. Потом к названию мы добавили слово "Патриот". Когда центр только появился, занимались в нём 358 воспитанников. Было несколько программ. Сейчас у нас по 28 программам занимаются 4,5 тысячи вартовчан в возрасте 6-18 лет", - рассказывает Фаиль Кадров.

Уже по количеству ребят, занимающихся самыми различными направлениями в рамках программ Центра понятно - как серьезно развилось это направление патриотического воспитания и дополнительного образования в столице Самотлора.

"Маленьких детей приводят родители. Те, кто постарше, сами могут записаться. Есть платные программы, а есть те, которые работают по сертификатам. Их родители получают и потом расплачиваются ими. Для родителей это в любом случае бесплатно. Занятия проходят с 8.00 до 20.00 каждый день", - пояснил в интервью Накануне.RU директор Центра Фаиль Кадров.

По инициативе директора в ЦД и ЮТТ "Патриот" был создан общественный музейный комплекс боевой и трудовой славы "Подвигу память".

До того, как возглавить Центр, Фаиль Кадров работал в школе №42 , где был организован поисковый клуб. Первая поездка была в 2005 году в Волгоградскую область. В том числе и по ее итогам в Центре открыли музей. Первоначально это были отдельные экспозиции. Что-то передали поисковики, что-то приносили коллеги, что-то вообще находили на свалках, что-то музею дарили. В 2012 году музей приобрёл статус общественного. Теперь здесь постоянно работают 10-11 экспозиций о поисковой деятельности, краеведении, локальных конфликтах, радиотехнике. К тем или иным памятным датам в музее появляются тематические выставки. Последняя из них была, например, о 100-летии пионерии. Отдельная "фишка" - так называемый "музей в чемодане". Экспонаты упакованы в специальные чемоданы, которые путешествуют по различным образовательным организациям города и региона.

Важно отметить, что Нижневартовск является лидером поискового движения в Югре. 22 поисковых отряда объединены в местную молодежную общественную организацию «Ассоциация поисковых отрядов города Нижневартовска» «Десант памяти». Участники поисковых отрядов выполняют благородную миссию - восстанавливают неизвестные страницы истории о событиях Великой Отечественной войны, по мельчайшим крупицам собирая героическое прошлое.

На набережной Комсомольского озера в этот день состоялась городская патриотическая акция «Мы вместе».

Мероприятие прошло в знак поддержки российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Кроме того, был дан старт патриотической акции «Югра - Вахта Памяти-2022».

Городские поисковики весной 2022 года были в экспедиции в Волгоградской области, где прошел весенний этап «Вахты Памяти-2022». Как рассказал Фаиль Кадров, который также является председателем местной молодежной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов города Нижневартовска «Десант Памяти» в экспедиции приняли участие восемь поисковых отрядов: «Самотлор» ЦДиЮТТ «Патриот», «Родина» средней школы №19, «Прибрежный» средней школы №3, «Пересвет» средней школы №10, «Ориентир» средней школы №18 школа, «Югорская звезда» средней школы №17, «Поколение» средней школы №42, «Подвигу память» средней школы №7.

Поисковики работали на полях сражений Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Здесь воевали в том числе солдаты, призванные с территории Югры. В центре «Патриот» перед началом экспедиции состоялось традиционное мероприятие, на котором наставники, ветераны боевых действий, общественники напутствовали юных поисковиков.

Во время экспедиции в Волгоградскую область поисковики передали частицу родной земли на братские могилы, где захоронены жители села Нижневартовского. Городской сводный поисковый отряд «Самотлор» вел раскопки в Городищенском районе Волгоградской области около села Донского и хутора Варламова. Как рассказал директор ЦДиЮТТ «Патриот» Фаиль Кадров, вартовчане подняли останки 72 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии

«Наш лагерь располагался от места поднятия бойцов в 57-ми километрах. Поиски шли довольно сложно. Мы только через несколько дней обнаружили место захоронения бойцов. Был поднят один солдатский медальон и личная книжка красноармейца. Вещи очень плохо сохранились, мы не смогли распознать сведения и направили их на экспертизу в Москву. Также во время поездки мы выполнили поручение музея, посетили три братских могилы, где похоронены наши земляки», – рассказал Фаиль Кадров.

Среди юных участников акции «Земля помнит» был воспитанник центра «Патриот» Артем Мусин. «Первый раз участвовал в поисковой экспедиции. Узнал много интересной и полезной информации о своих земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны под Сталинградом. Также меня удивила атмосфера в лагере, все работали, друг другу помогали. Когда видишь останки солдат, возникают смешанные чувства, ты не понимаешь радоваться или грустить. Радоваться, потому что нашли и теперь можно с почестями захоронить солдат, грустить, когда ты понимаешь, в каких непростых условиях были похоронены бойцы. В будущем хотел бы еще поехать в экспедицию», – рассказал Артем Мусин.

Поисковиками Нижневартовска поднято и перезахоронено 2112 останков солдат Рабоче-крестьянской Красной армии и флота, установлено 42 фамилии погибших бойцов. По результатам работы в Центральном архиве Министерства обороны, вартовчане смогли установить 220 фамилий участников Великой Отечественной войны, погибших в Брянской области. Во время экспедиций подростки и молодые люди приобретают нравственный и социальный опыт, опыт служения Отечеству. Сегодня в Нижневартовске подготовлено более 1800 юных участников поискового движения.

В Нижневартовске реализуется еще один масштабный проект «Старожилы. Память» по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны. Его реализуют совместно Нижневартовский краеведческий музей, общественники, старожилы и волонтеры.

Как рассказала директор городского музея Людмила Ковалева, работа по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны проводится на протяжении нескольких лет и включает несколько направлений. «Первоначально, более пяти лет назад, мы поставили перед собой цель – узнать, сколько человек ушли из села Нижневартовского на фронт. Начали собирать сведения, искать родственников, общаться со старожилами, делать запросы в вышестоящие инстанции. Сотрудники нашего филиала – Музея истории русского быта – обратили внимание на состояние кладбища в старой части города, ведь там покоятся первопоселенцы, ветераны войны, труженики тыла. Одна из актуальных задач – привести в порядок это историческое место. Работа в этом направлении продолжается, более того, к ней подключается все больше неравнодушных людей», – отмечает Людмила Ковалева.

Сегодня проект по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны получил поддержку гранта губернатора Югры. Выделенные автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «Мусейон» средства будут направлены на реконструкцию захоронений ветеранов, исследовательскую деятельность, а также на создание интерактивной базы.

«Проект масштабный, поэтому он будет разделен на несколько этапов. Первый связан с выявлением захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, подготовкой информационных справок о фронтовиках, ведь за каждым именем кроется уникальная история жителя нашего села. Следующий этап связан с наведением порядка на кладбище и облагораживанием могил. Из 63 надгробий ветеранов 20 нуждаются в реконструкции, и 15 подлежат полной замене, так как памятники разрушены или отсутствуют вовсе. Работы согласно графику проекта намечены на лето 2023 года. Пока же будет продолжаться сбор документально подтверждённых сведений для электронного ресурса», – рассказала научный сотрудник музея Юлия Ветюгова.

Проект городского краеведческого музея «Старожилы. Память» стал лауреатом II степени в конкурсе музейных проектов «Музейный Олимп-2021». Департамент культуры ХМАО – Югры дал проекту высокую оценку в номинации «Музей места». Работа по сохранению памяти о ветеранах нашла широкий отклик среди вартовчан, подключилось предпринимательское сообщество, жители окрестных улиц, потомки самих ветеранов Великой Отечественной войны.

Естественно, подключились и юные жители города - поисковики, воспитанники центра "Патриот", юнармейцы. Кстати, именно в Центре "Патриот" находится база юнармейцев Нижневартовска. Юнармейцы и поисковики были в числе тех ребят, которые приняли участие в первой торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна, прошедшей в средней школе №23 Нижневартовска.

«Флаг страны, как государственный символ, исключительно важен для воспитания патриотизма, любви к своей Родине, ощущения кровного и духовного единства с предыдущими поколениями, людьми, защитившими ее суверенитет. Он связывает жизнь каждого гражданина с судьбой своей страны. Символично, что начало традиции еженедельного поднятия государственного флага и исполнения гимна в нашем городе произошло накануне Дня Победы и совпало с патриотическими акциями «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти». В средней школе №23 право поднять флаг предоставлено членам движения «Юнармия», которые являются носителями и продолжателями военно-патриотических традиций», - рассказала исполняющая обязанности директора департамента образования администрации города Светлана Князева.

Работа по патриотическому воспитания в Нижневартовске не прекращается и в летние каникулы. Центр "Патриот" организует отдых в двух лагерях. Один – пришкольный, дневного пребывания, второй – на базе "Обь", на берегу реки.

В самый первый день лета - День защиты детей в Центре детского и юношеского технического творчества «Патриот» состоялась акция "Детство – это здорово!". Мероприятий было множество - дети работали над созданием «Солнца дружбы», участвовали в тренинге на командообразование, разучивали песню «Пусть всегда будет солнце». И, что особенно важно - ребята написали письма со словами поддержки и благодарности защитникам Отечества, подарив им частичку своей душевной теплоты, пожелали вернуться на Родину как можно скорее. 256 детских искренних посланий передали нашим солдатам, которые сейчас вдали от дома.