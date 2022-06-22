22 Июня 2022
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Памятник (2022) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Помнят и воспитывают патриотов - опыт Нижневартовска

22 июня россияне по традиции мероприятиями в самых разных форматах отмечают День памяти и скорби, вспоминают тяжелые первые дни начала Великой Отечественной войны. Понятно, что в июне 2022 года акции и форумы, традиционные возложения цветов к памятникам солдат-победителей будут наполнены особым смыслом. Как с февраля этого года живым содержанием наполнилось привычное словосочетание - патриотическое воспитание, которое всегда было и остается одним из приоритетных направлений работы государства с детьми и молодежью.

В Нижневартовске 22 июня будет много мероприятий, приуроченных к этой памятной дате. Уже ранним утром к монументу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» возложат цветы. Как рассказал Накануне.RU директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"" Фаиль Кадров, в 6 утра воспитанники центра в рамках акции "Свеча памяти" возложили цветы к монументу.

памятник, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В названии центра слово "патриот" появилось не сразу. В 2004 году по распоряжению администрации города Нижневартовска было создано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского технического творчества». Задача была - объединить учащуюся молодежь города для занятий техническими видами творчества. В состав Центра тогда вошли 3 подростковых клуба по месту жительства – спортивно-техническая школа по радиоспорту «Радиошкола», клуб юных речников и моряков «Юнга» и клуб юных авиаторов «Крылья Самотлора».

"Структура появилась как центр гражданско-патриотического воспитания городской молодёжи. Потом к названию мы добавили слово "Патриот". Когда центр только появился, занимались в нём 358 воспитанников. Было несколько программ. Сейчас у нас по 28 программам занимаются 4,5 тысячи вартовчан в возрасте 6-18 лет", - рассказывает Фаиль Кадров.

ключевые слова музей, центр патриот, вахта памяти, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Уже по количеству ребят, занимающихся самыми различными направлениями в рамках программ Центра понятно - как серьезно развилось это направление патриотического воспитания и дополнительного образования в столице Самотлора.

музей, центр патриот, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Маленьких детей приводят родители. Те, кто постарше, сами могут записаться. Есть платные программы, а есть те, которые работают по сертификатам. Их родители получают и потом расплачиваются ими. Для родителей это в любом случае бесплатно. Занятия проходят с 8.00 до 20.00 каждый день", - пояснил в интервью Накануне.RU директор Центра Фаиль Кадров.

По инициативе директора в ЦД и ЮТТ "Патриот" был создан общественный музейный комплекс боевой и трудовой славы "Подвигу память".

центр патриот, нижневартовск(2022)|Фото: Шаршенов Б.

До того, как возглавить Центр, Фаиль Кадров работал в школе №42 , где был организован поисковый клуб. Первая поездка была в 2005 году в Волгоградскую область. В том числе и по ее итогам в Центре открыли музей. Первоначально это были отдельные экспозиции. Что-то передали поисковики, что-то приносили коллеги, что-то вообще находили на свалках, что-то музею дарили. В 2012 году музей приобрёл статус общественного. Теперь здесь постоянно работают 10-11 экспозиций о поисковой деятельности, краеведении, локальных конфликтах, радиотехнике. К тем или иным памятным датам в музее появляются тематические выставки. Последняя из них была, например, о 100-летии пионерии. Отдельная "фишка" - так называемый "музей в чемодане". Экспонаты упакованы в специальные чемоданы, которые путешествуют по различным образовательным организациям города и региона.

солдатские вещи, великая отечественная, музей, патриотическое воспитание(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Важно отметить, что Нижневартовск является лидером поискового движения в Югре. 22 поисковых отряда объединены в местную молодежную общественную организацию «Ассоциация поисковых отрядов города Нижневартовска» «Десант памяти». Участники поисковых отрядов выполняют благородную миссию - восстанавливают неизвестные страницы истории о событиях Великой Отечественной войны, по мельчайшим крупицам собирая героическое прошлое.

поисковики, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

На набережной Комсомольского озера в этот день состоялась городская патриотическая акция «Мы вместе».

Дети(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Мероприятие прошло в знак поддержки российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Кроме того, был дан старт патриотической акции «Югра - Вахта Памяти-2022».

вахта памяти, поисковики, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Городские поисковики весной 2022 года были в экспедиции в Волгоградской области, где прошел весенний этап «Вахты Памяти-2022». Как рассказал Фаиль Кадров, который также является председателем местной молодежной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов города Нижневартовска «Десант Памяти» в экспедиции приняли участие восемь поисковых отрядов: «Самотлор» ЦДиЮТТ «Патриот», «Родина» средней школы №19, «Прибрежный» средней школы №3, «Пересвет» средней школы №10, «Ориентир» средней школы №18 школа, «Югорская звезда» средней школы №17, «Поколение» средней школы №42, «Подвигу память» средней школы №7.

Поисковики работали на полях сражений Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Здесь воевали в том числе солдаты, призванные с территории Югры. В центре «Патриот» перед началом экспедиции состоялось традиционное мероприятие, на котором наставники, ветераны боевых действий, общественники напутствовали юных поисковиков.

поисковики, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Во время экспедиции в Волгоградскую область поисковики передали частицу родной земли на братские могилы, где захоронены жители села Нижневартовского. Городской сводный поисковый отряд «Самотлор» вел раскопки в Городищенском районе Волгоградской области около села Донского и хутора Варламова. Как рассказал директор ЦДиЮТТ «Патриот» Фаиль Кадров, вартовчане подняли останки 72 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии

«Наш лагерь располагался от места поднятия бойцов в 57-ми километрах. Поиски шли довольно сложно. Мы только через несколько дней обнаружили место захоронения бойцов. Был поднят один солдатский медальон и личная книжка красноармейца. Вещи очень плохо сохранились, мы не смогли распознать сведения и направили их на экспертизу в Москву. Также во время поездки мы выполнили поручение музея, посетили три братских могилы, где похоронены наши земляки», – рассказал Фаиль Кадров.

поисковики, памятник, велика отечественная, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Среди юных участников акции «Земля помнит» был воспитанник центра «Патриот» Артем Мусин. «Первый раз участвовал в поисковой экспедиции. Узнал много интересной и полезной информации о своих земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны под Сталинградом. Также меня удивила атмосфера в лагере, все работали, друг другу помогали. Когда видишь останки солдат, возникают смешанные чувства, ты не понимаешь радоваться или грустить. Радоваться, потому что нашли и теперь можно с почестями захоронить солдат, грустить, когда ты понимаешь, в каких непростых условиях были похоронены бойцы. В будущем хотел бы еще поехать в экспедицию», – рассказал Артем Мусин.

Поисковиками Нижневартовска поднято и перезахоронено 2112 останков солдат Рабоче-крестьянской Красной армии и флота, установлено 42 фамилии погибших бойцов. По результатам работы в Центральном архиве Министерства обороны, вартовчане смогли установить 220 фамилий участников Великой Отечественной войны, погибших в Брянской области. Во время экспедиций подростки и молодые люди приобретают нравственный и социальный опыт, опыт служения Отечеству. Сегодня в Нижневартовске подготовлено более 1800 юных участников поискового движения.

поисковики, солдатская фляжка, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нижневартовске реализуется еще один масштабный проект «Старожилы. Память» по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны. Его реализуют совместно Нижневартовский краеведческий музей, общественники, старожилы и волонтеры.

Как рассказала директор городского музея Людмила Ковалева, работа по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны проводится на протяжении нескольких лет и включает несколько направлений. «Первоначально, более пяти лет назад, мы поставили перед собой цель – узнать, сколько человек ушли из села Нижневартовского на фронт. Начали собирать сведения, искать родственников, общаться со старожилами, делать запросы в вышестоящие инстанции. Сотрудники нашего филиала – Музея истории русского быта – обратили внимание на состояние кладбища в старой части города, ведь там покоятся первопоселенцы, ветераны войны, труженики тыла. Одна из актуальных задач – привести в порядок это историческое место. Работа в этом направлении продолжается, более того, к ней подключается все больше неравнодушных людей», – отмечает Людмила Ковалева.

ветераны, награды, нижневартовск, музей(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Сегодня проект по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны получил поддержку гранта губернатора Югры. Выделенные автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «Мусейон» средства будут направлены на реконструкцию захоронений ветеранов, исследовательскую деятельность, а также на создание интерактивной базы.

«Проект масштабный, поэтому он будет разделен на несколько этапов. Первый связан с выявлением захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, подготовкой информационных справок о фронтовиках, ведь за каждым именем кроется уникальная история жителя нашего села. Следующий этап связан с наведением порядка на кладбище и облагораживанием могил. Из 63 надгробий ветеранов 20 нуждаются в реконструкции, и 15 подлежат полной замене, так как памятники разрушены или отсутствуют вовсе. Работы согласно графику проекта намечены на лето 2023 года. Пока же будет продолжаться сбор документально подтверждённых сведений для электронного ресурса», – рассказала научный сотрудник музея Юлия Ветюгова.

Проект городского краеведческого музея «Старожилы. Память» стал лауреатом II степени в конкурсе музейных проектов «Музейный Олимп-2021». Департамент культуры ХМАО – Югры дал проекту высокую оценку в номинации «Музей места». Работа по сохранению памяти о ветеранах нашла широкий отклик среди вартовчан, подключилось предпринимательское сообщество, жители окрестных улиц, потомки самих ветеранов Великой Отечественной войны.

Естественно, подключились и юные жители города - поисковики, воспитанники центра "Патриот", юнармейцы. Кстати, именно в Центре "Патриот" находится база юнармейцев Нижневартовска. Юнармейцы и поисковики были в числе тех ребят, которые приняли участие в первой торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна, прошедшей в средней школе №23 Нижневартовска.

юнармия, флаг, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«Флаг страны, как государственный символ, исключительно важен для воспитания патриотизма, любви к своей Родине, ощущения кровного и духовного единства с предыдущими поколениями, людьми, защитившими ее суверенитет. Он связывает жизнь каждого гражданина с судьбой своей страны. Символично, что начало традиции еженедельного поднятия государственного флага и исполнения гимна в нашем городе произошло накануне Дня Победы и совпало с патриотическими акциями «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти». В средней школе №23 право поднять флаг предоставлено членам движения «Юнармия», которые являются носителями и продолжателями военно-патриотических традиций», - рассказала исполняющая обязанности директора департамента образования администрации города Светлана Князева.

Работа по патриотическому воспитания в Нижневартовске не прекращается и в летние каникулы. Центр "Патриот" организует отдых в двух лагерях. Один – пришкольный, дневного пребывания, второй – на базе "Обь", на берегу реки.

В самый первый день лета - День защиты детей в Центре детского и юношеского технического творчества «Патриот» состоялась акция "Детство – это здорово!". Мероприятий было множество - дети работали над созданием «Солнца дружбы», участвовали в тренинге на командообразование, разучивали песню «Пусть всегда будет солнце». И, что особенно важно - ребята написали письма со словами поддержки и благодарности защитникам Отечества, подарив им частичку своей душевной теплоты, пожелали вернуться на Родину как можно скорее. 256 детских искренних посланий передали нашим солдатам, которые сейчас вдали от дома.

посылка солдату, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Теги: центр патриот, нижневартовсук, день памяти и скорби, патриотическое воспитание, юнармия, поисковики



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