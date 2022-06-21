Набиуллина предложила фиксировать цены на квартиры в ответ на предложение зафиксировать ставку по ипотеке

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в шутку предложила зафиксировать цены на квартиры и квадратные метры в ответ на инициативу губернаторского корпуса фиксировать ставки на коммерческую ипотеку, чтобы та стала доступнее.

"Фиксировать процентные ставки по ипотеке… Тогда надо фиксировать и стоимость квадратного метра, квартиры. Это шутка, конечно. Но надо понимать, что такая фиксация приведет к снижению доступности кредитов", - объяснила главам регионов Набиуллина на заседании президиума Госсовета по вопросу строительства и ЖКХ.