21 Июня 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Набиуллина предложила фиксировать цены на квартиры в ответ на предложение зафиксировать ставку по ипотеке

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в шутку предложила зафиксировать цены на квартиры и квадратные метры в ответ на инициативу губернаторского корпуса фиксировать ставки на коммерческую ипотеку, чтобы та стала доступнее.

"Фиксировать процентные ставки по ипотеке… Тогда надо фиксировать и стоимость квадратного метра, квартиры. Это шутка, конечно. Но надо понимать, что такая фиксация приведет к снижению доступности кредитов", - объяснила главам регионов Набиуллина на заседании президиума Госсовета по вопросу строительства и ЖКХ.    

Теги: эльвира набиуллина, ипотека, ставка, кредит, цены на квартиры



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