21 Июня 2022
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Экономика В России Москва
Дом, хрущевка (2020) | Фото: Накануне.RU

Аварийность хрущевской и брежневской застройки будет нарастать – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал активнее применять комплексную застройку в городах-миллионниках и просто крупных городах, особенно если речь идет о промышленных площадках в центральных частях мегаполисов.

"В Москве, Подмосковье или Екатеринбурге комплексная застройка – это 10-20 млн кв. м, десятки тысяч жильцов. Это мини-города", - отметил глава города, выступая на заседании президиума Госсовета по вопросу строительства и ЖКХ.

Еще один довод Собянина – аварийность жилья. Сейчас она часто ограничивается одним домом на квартал или район, но скоро в негодность будут приходить целые массивы. "Аварийность хрущевской и даже уже брежневской застройки будет нарастать. Нужно от сноса аварийного постепенно переходит к более комплексной застройке. Хотя бы в крупных городах", - предупредил Собянин.

"Если пролететь над Москвой, то будет видно, что значительные ее площади заняты депрессивными районами (около 15%). В старой Москве можно спокойно создавать комплексную застройку. И такие возможности – с застройкой промышленных территорий – есть во всех городах", - отметил мэр столицы.

"Использование промышленных территорий в городах – это очень перспективно. Планирование миллионников в 20 веке было другим, и осталось много таких площадок", - согласился с Собяниным президент России Владимир Путин.

Теги: аварийное жилье, сергей собянин, москва, промзоны, комплексная застройка



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