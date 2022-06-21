21 Июня 2022
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Общество За рубежом Украина
администрация президента Украины, Киев (2013) | Фото: Накануне.RU

В Киеве представители ЛГБТ-сообщества потребовали отставки советника главы Украины

В Киеве предствители сексуальных меньшинств требует отставки Алексея Арестовича с поста советника президента Украины. Причина – заявление Арестовича о том, что ЛГБТ – это "люди с отклонениями", и признание, что он относится к ним с сочувствием.

"Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным русским миром в Украине и есть девиация", - отвечает в своем посте КиевПрайд, который цитирует в своём Telegram-канале портал "Страна.ua"

В организации напоминают, что сотни тех, кого Арестович записал в "люди с отклонениями", защищают Украину на фронте. Там также запустили хэштег "УвольтеАрестовича".

Теги: ЛГБТ, Киев, Алексей Арестович



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