В Киеве представители ЛГБТ-сообщества потребовали отставки советника главы Украины

В Киеве предствители сексуальных меньшинств требует отставки Алексея Арестовича с поста советника президента Украины. Причина – заявление Арестовича о том, что ЛГБТ – это "люди с отклонениями", и признание, что он относится к ним с сочувствием.

"Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным русским миром в Украине и есть девиация", - отвечает в своем посте КиевПрайд, который цитирует в своём Telegram-канале портал "Страна.ua"

В организации напоминают, что сотни тех, кого Арестович записал в "люди с отклонениями", защищают Украину на фронте. Там также запустили хэштег "УвольтеАрестовича".