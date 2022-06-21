ВС РФ нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Одессе в ответ на обстрел буровых платформ в Крыму

Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами "Оникс" по военному аэродрому "Школьный" вблизи Одессы в ответ на ракетный удар Украины по газодобывающим платформам у берегов Крыма.

На одесском аэродроме уничтожены ангары с беспилотниками "Байрактар-ТБ2", а на острове Кубанский - 2 артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777. Российской авиацией также уничтожены две пусковые установки С-300 у Очакова и Тузлы в Одесской области.

Также в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ овладеть островом Змеиным у берегов Одессы. "Вчера около пяти утра киевский режим предпринял очередную попытку овладеть островом Змеиный, рассчитывая нанести массированные воздушные и артиллерийские удары с последующей высадкой десанта", - сообщили в оборонном ведомстве.

В налете украинская сторона задействовала беспилотники, а также ракеты "Точка-У" и системы залпового огня. Все это было уничтожено российской системой ПВО. "Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове", - добавили в Минобороны.

"В этих условиях украинцы отказались от высадки десанта на остров – и пошли на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря, после 8 утра ударам противокорабельных ракет и "Байрактаров ТБ-2" подверглись газодобывающие платформы "БК-1" и "Крым-1", - сообщили в Минобороны РФ.

О жертвах среди сотрудников буровых платформ пока не сообщается. Известно, что минимум три человека получили ранения, есть пропавшие без вести. Были эвакуированы почти сто человек. Потушить возгорание до сих пор не удается, огонь подошел к скважине.