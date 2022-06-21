ЕС может ввести санкции в отношении золотых резервов России - Reuters

Европейские лидеры рассматривают в качестве цели для новой санкционной атаки на Россию золотые резервы. Тема будет обсуждаться на саммите глав ЕС на этой неделе, передает Reuters.

С февраля, когда началась военная спецоперация РФ на Украине, ЕС ввел в отношении уже шесть пакетов санкций, но до сих пор оставались сектора экономики, не затронутые ограничениями (например, до сих пор ЕС опасается отказываться от российского газа).

В проекте документа, который лидеры ЕС собираются согласовать по итогам саммита, не говорится напрямую о подготовке седьмого пакета санкций, но предполагается, что Евросоюз продолжит искать уязвимые сферы, по которым можно "ударить".

По словам источников издания, знакомых с ходом дискуссий, одной из такой сфер может стать золото. В отличие от валютных резервов все российское золото находится внутри страны (об этом говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина).

Ранее стало известно, что Минфин России предложил сформировать запас драгоценных металлов, камней и изделий из них в качестве мобилизационного ресурса страны. Проект поправок в закон появился только сейчас, хотя ведомство анонсировало его разработку еще год назад – до начала военной спецоперации на Украине.