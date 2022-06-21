ЕС может ввести санкции в отношении золотых резервов России - Reuters

21 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
золото, слиток (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

ЕС может ввести санкции в отношении золотых резервов России - Reuters

Европейские лидеры рассматривают в качестве цели для новой санкционной атаки на Россию золотые резервы. Тема будет обсуждаться на саммите глав ЕС на этой неделе, передает Reuters.

С февраля, когда началась военная спецоперация РФ на Украине, ЕС ввел в отношении уже шесть пакетов санкций, но до сих пор оставались сектора экономики, не затронутые ограничениями (например, до сих пор ЕС опасается отказываться от российского газа).

В проекте документа, который лидеры ЕС собираются согласовать по итогам саммита, не говорится напрямую о подготовке седьмого пакета санкций, но предполагается, что Евросоюз продолжит искать уязвимые сферы, по которым можно "ударить".

По словам источников издания, знакомых с ходом дискуссий, одной из такой сфер может стать золото. В отличие от валютных резервов все российское золото находится внутри страны (об этом говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина).

Ранее стало известно, что Минфин России предложил сформировать запас драгоценных металлов, камней и изделий из них в качестве мобилизационного ресурса страны. Проект поправок в закон появился только сейчас, хотя ведомство анонсировало его разработку еще год назад – до начала военной спецоперации на Украине.

Теги: евросоюз, золото, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети