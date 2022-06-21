В Колумбии избран первый левый президент

В Колумбии впервые избран левый президент - сенатор и бывший партизан Густаво Петро. Положение США в Латинской Америке может ослабнуть, пишет The Washington Рost.

Победа Петро, немыслимая всего поколение назад, стала самым ошеломляющим примером того, как режим пандемии изменила политику Латинской Америки. Он ударил по экономике этого региона сильнее, чем почти где-либо еще в мире, вытеснив в бедность 12 млн из среднего класса всего за год.

В прошлом году в Перу президентом избрали школьного учителя-марксиста Педро Кастильо. Также левые возглавили Чили и Гондурас. Теперь это произошло в Колумбии. Если то же самое случится в октябре в Бразилии, а опросы показывают, что так и будет, то все крупнейшие страны региона, включая Мексику и Аргентину, будут возглавляться левыми президентами. Но эти левые те такие, как Уго Чавес или Фидель Кастро, указывает газета. Они продвигают феминизм, содомию, аборты, поощряют мигрантов, но имеют популярность, обещая бороться с неравенством. И их поддерживает молодой, политически ангажированный электорат. В своей приветственной речи Петро заявил, что его внешняя политика поставит Колумбию в авангарде глобальной борьбы с изменением климата. Вице-президентом станет феминистка Франсия Маркес.

США поддерживали строительного магната Родольфо Эрнандеса. Но он уступил Петро 3% голосов. New York Times пишет, что население Колумбии требует перемен в связи с ростом бедности, проблемой наркотиков, поэтому проголосовало за левого Петро.

Влияние же США в Латинской Америке продолжает снижаться, считает научный сотрудник и бывший директор Латиноамериканской программы Центра Вильсона в Вашингтоне Синтия Дж. Арнсон. Сенатор Рик Скотт заявил, что победа Петро негативно отразится на отношениях между странами. Бывший посол Колумбии в США Франсиско Сантос также полагает, что в выгоде от нового президента Колумбии окажутся Китай, Россия и Венесуэла.

При этом многие эксперты уверены, что, несмотря на изменения, отношения с США выстроены таким образом, что сильно не ухудшатся. К тому же у нового президента меньшинство голосов в обеих палатах парламента.