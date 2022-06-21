Первая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство до конца года - Путин

В конце года первая новейшая баллистическая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных вузов в Кремле.

Глава государства также сообщил, что в войска уже начали поступать "не имеющие аналогов комплексы С-500".

Путин заявил, что "Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы".

Первый испытательный пуск ракеты (он стал успешным) был проведен в конце апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. А уже через несколько дней глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поспешил заверить, что "первый полк ВС РФ, укомплектованный межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", планируется сформировать в Красноярском крае не позднее осени".