21 Июня 2022
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Армия и ВПК В России
ракета &quot;Сармат&quot; (2018) | Фото: YouTube Минобороны

Первая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство до конца года - Путин

В конце года первая новейшая баллистическая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных вузов в Кремле.

Глава государства также сообщил, что в войска уже начали поступать "не имеющие аналогов комплексы С-500".

Путин заявил, что "Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы".

Первый испытательный пуск ракеты (он стал успешным) был проведен в конце апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. А уже через несколько дней глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поспешил заверить, что "первый полк ВС РФ, укомплектованный межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", планируется сформировать в Красноярском крае не позднее осени".

Теги: сармат, боевое дежурство, межконтинентальная ракета



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