На Южном Урале ликвидировали подпольную мастерскую по модернизации оружия

В Челябинской области ликвидирована подпольная мастерская по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Преступная деятельность местных жителей, причастных к незаконному обороту оружия, пресечена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Всего было задержано 116 жителей в 38 субъектах страны, в том числе в Челябинской области. Они были причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Из незаконного оборота было изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе четыре пулемета и 178 пистолетов и револьверов, а также свыше 28 кг взрывчатых веществ, гранаты, боеприпасы и патроны.

Были ликвидированы 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.