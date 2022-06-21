21 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Сбор гуманитарной помощи для Донбасса в Екатеринбурге (2022) | Фото: В.Н. Горелых

В Макеевку доставили 9 КамАЗов гуманитарной помощи из РФ

В Макеевку прибыли девять КамАЗов гуманитарной помощи из России, в том числе и из Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, в этот раз гумпомощь представляла собой вещи для оборудования пунктов временного размещения. Жителям освобожденных республик для проживания доставили раскладушки, подушки, матрасы, постельное белье и полотенца.

"Для организации быта направили в Макеевку все необходимое. Под руководством министерства общественной безопасности оперативно собрали, помощь в комплектации груза оказала в том числе компания "Сима-Ленд". Доставили без происшествий, все уже выгружено в городе", - рассказал руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

Напомним, что правительство Свердловской области взяло шефство над Макеевкой в Донецкой народной республике для дальнейшего восстановления города. До этого сообщалось, что шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР возьмут все российские регионы.

Теги: Макеевка, КАМАЗ, гуманитарная помощь



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