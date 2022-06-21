Орлов: объекты Универсиады позволят претендовать на другие крупные мероприятия

21 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область В России За рубежом
Макет проекта деревни Универсиады в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Орлов: объекты Универсиады позволят претендовать на другие крупные мероприятия

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов считает, что объекты, которые строятся в городе к Универсиаде, позволят столице Урала претендовать на другие крупные спортивные международные мероприятия. Об этом мэр заявил в ходе сегодняшнего ежегодного отчета в городской думе.

Депутат Тимофей Жуков спросил Орлова, что будет с инфраструктурой, которая готовится для Универсиады.

"Ждать ли нам вообще игр или не ждать? Сумеем ли мы получить эту радость на улицах Екатеринбурга и тех площадках, которые будут для этого построены?", - спросил Жуков.

Мэр ответил, что данный вопрос волнует всех жителей города.

"Несмотря на принятое решение Международной федерацией студенческого спорта о переносе игр, пока решения об их отмене нет. Решение будет приниматься в ноябре. Мы не останавливаем работу по подготовке инфраструктуры. Дворец водных видов спорта, дворец дзюдо, дворец самбо, дворец художественной гимнастики – все эти объекты строятся. И к тому времени, когда они должны быть сданы в эксплуатацию – начало следующего года и начало летнего периода, когда игры должны были состояться – они будут сданы", - пообещал Алексей Орлов.

Рабочий на стройке объектов Универсиады в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что обсуждается формат игр с участием студентов из дружественных стран.

"Это наше ближнее зарубежье и Азия. Формат согласовывается. Практически можно сказать, что такое решение принято", - уточнил Орлов.

Он заверил, что город получит крупный турнир.

"Та инфраструктура, которая создается, позволит нам претендовать на другие крупные спортивные международные мероприятия. В любом случае, рано или поздно, политические вопросы будут урегулированы, либо определен какой-то другой формат. У нас достаточно много сегодня партнеров по всему миру", - отметил мэр.

Глава добавил, что в качестве наследия городу достанутся объекты для развития студенческой среды.

Напомним, недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал подробности турнира, который пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады.

Теги: Орлов, Универсиада, объекты, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.06.2022 12:12 Мск Куйвашев рассказал о турнире, который пройдет вместо Универсиады
Ранее 16.06.2022 13:56 Мск Вместо Универсиады-2023 в Екатеринбурге пройдут открытые игры России и Китая
Ранее 01.06.2022 15:08 Мск В бюджете начали урезать средства, выделенные на Универсиаду
Ранее 18.05.2022 07:55 Мск "Игр в 2023 году не будет". Дирекция Универсиады увольняет всех сотрудников в Екатеринбурге
Ранее 29.04.2022 11:20 Мск Будет ли Универсиада? Чернов заявляет, что шансы есть
Ранее 29.04.2022 09:57 Мск "Универсиаду-2023" перенесли из Екатеринбурга
Ранее 27.04.2022 08:24 Мск Министр спорта РФ: Универсиаду в Екатеринбурге могут отменить
Ранее 18.02.2022 11:58 Мск В ФИСУ не нашли замечаний при подготовке к Универсиаде-2023
Ранее 08.02.2022 09:23 Мск Главы Международной федерации студенческого спорта проверят Екатеринбург перед Универсиадой
Ранее 04.01.2022 19:05 Мск Правительство РФ дало Свердловской области 915 миллионов на Универсиаду
Ранее 09.12.2021 11:11 Мск Шмыков назначен ответственным за подготовку к Универсиаде на фоне критики вице-премьера
Ранее 02.12.2021 11:59 Мск Значительную часть бюджета Екатеринбурга потратят на объекты Универсиады
Ранее 25.11.2021 12:01 Мск В Екатеринбурге появилась улица Универсиады
Ранее 12.11.2021 03:09 Мск Рапопорт высоко оценил уровень подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге
Ранее 09.09.2021 16:00 Мск В Казани представили эскизы медалей Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Ранее 10.06.2021 10:27 Мск Стоимость объектов Универсиады-2023 составит порядка 37 миллиардов рублей
Ранее 24.05.2021 10:10 Мск Орлов оценил готовность спортивных объектов к Универсиаде в Екатеринбурге
Ранее 15.03.2021 15:18 Мск Куйвашев поручил проработать концепцию питания во время "Универсиады-2023"
Ранее 09.03.2021 09:46 Мск За подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге теперь отвечает Высокинский
Ранее 04.02.2021 15:44 Мск Пилотные соревнования в рамках Универсиады-2023 пройдут в Екатеринбурге уже в следующем году
Ранее 21.12.2020 14:19 Мск Работы по подключению объектов Универсиады в Екатеринбурге завершатся в декабре 2022 года
Ранее 11.11.2020 16:04 Мск Матыцин: Решения CAS и коронавирус не повлияют на проведение Универсиады-2023
Ранее 11.11.2020 15:47 Мск Закрытие Универсиады в Екатеринбурге пройдет в день 300-летия города
Ранее 11.11.2020 07:58 Мск Олень-баскетболист и другие: для Универсиады-2023 выбрали три талисмана
Ранее 02.11.2020 15:45 Мск Путин утвердил инициативу Куйвашева, связанную с Универсиадой-2023 в Екатеринбурге
Ранее 08.10.2020 09:27 Мск Универсиада-2023 в Екатеринбурге обойдется в 87 млрд рублей
Ранее 06.10.2020 14:25 Мск Куйвашев заверил Путина, что подготовка к Универсиаде идет по плану
Ранее 30.09.2020 14:40 Мск Уральских волонтеров ждет "жесткий экзамен" перед Универсиадой
Ранее 20.08.2020 15:45 Мск В Екатеринбурге сделали еще один шаг навстречу Универсиаде: принята комплексная программа
Ранее 23.07.2020 12:20 Мск Первый объект деревни Универсиады-2023 прошёл госэкспертизу
Ранее 21.07.2020 10:20 Мск Евгений Куйвашев: вся подготовка к Универсиаде в Екатеринбурге идет по графику
Ранее 03.06.2020 10:12 Мск Мэр Екатеринбурга утвердил проект межевания земель под строительство объектов Универсиады
Ранее 01.06.2020 14:57 Мск Прием работ на конкурс талисманов Универсиады-2023 в Екатеринбурге завершен. Назван самый популярный герой
Ранее 08.05.2020 08:37 Мск Назван состав жюри конкурса талисманов Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Ранее 07.05.2020 11:34 Мск Высокинский утвердил городской оргкомитет Универсиады в Екатеринбурге и сам его возглавил
Ранее 27.04.2020 15:16 Мск Начался второй этап разработки талисмана Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 25.02.2020 10:54 Мск Ждут 12 тысяч делегатов: чиновники Екатеринбурга рассказали о подготовке к проведению Всемирной универсиады
Ранее 18.02.2020 09:23 Мск Куйвашев: FISU не согласовала строительство части объектов Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 14.02.2020 15:45 Мск Делегация FISU проверила, как Екатеринбург готовится к Универсиаде
Ранее 13.01.2020 13:33 Мск FISU решила переименовать Универсиаду в Екатеринбурге
Ранее 04.01.2020 12:17 Мск Путин подписал указ о подготовке к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Ранее 25.12.2019 11:10 Мск Стартовали выборы талисмана Универсиады
Ранее 25.12.2019 10:57 Мск "Решение WADA распространяется только на будущие мероприятия". Куйвашев о возможности отменить Универсиаду
Ранее 23.12.2019 11:33 Мск Талисман Универсиады в Екатеринбурге будут выбирать в три этапа
Ранее 17.12.2019 10:10 Мск В Екатеринбурге продолжают подготовку к Универсиаде, несмотря на санкции WADA
Ранее 14.12.2019 10:12 Мск Министр спорта Свердловской области: в решении WADA не прозвучало тезиса про Универсиаду
Ранее 09.12.2019 16:10 Мск Спортивный адвокат: Запрет WADA распространяется и на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге
Ранее 26.11.2019 14:25 Мск Екатеринбург не лишат Универсиады-2023 из-за возможных санкций WADA
Ранее 20.11.2019 10:18 Мск Екатеринбург получит 344 млн рублей на новые автобусы к Универсиаде
Ранее 12.11.2019 09:20 Мск Свердловская область получит дополнительный миллиард на строительство ЕКАД к Универсиаде
Ранее 31.10.2019 13:07 Мск "Матч ТВ" покажет всю подготовку Екатеринбурга к проведению Универсиады
Ранее 29.10.2019 09:32 Мск На деревню Всемирной универсиады в Екатеринбурге потратят 40 миллиардов
Ранее 25.10.2019 11:07 Мск Куйвашев лично ответит за подготовку и проведение Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 23.10.2019 15:32 Мск На Универсиаду в Екатеринбурге ждут 11 тысяч спортсменов и 150 тысяч болельщиков из 80 стран
Ранее 11.10.2019 08:50 Мск Куйвашев на совещании у Путина рассказал о подготовке Екатеринбурга к Универсиаде
Ранее 03.10.2019 14:39 Мск В состав рабочей группы по строительству объектов Универсиады в Екатеринбурге вошли 20 человек
Ранее 01.10.2019 09:15 Мск Екатеринбургу выделят ещё 2,5 миллиарда на проведение Универсиады
Ранее 30.09.2019 13:00 Мск Делегация во главе с директором летних Универсиад посетила Екатеринбург с инспекцией
Ранее 20.09.2019 11:39 Мск Белорусские власти и бизнес хотят построить в Екатеринбурге объекты к Универсиаде
Ранее 17.09.2019 07:48 Мск Медведев включил Куйвашева в состав оргкомитета Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 06.09.2019 14:37 Мск Куйвашев потребовал от свердловских бизнесменов включиться в подготовку к Универсиаде-2023
Ранее 30.08.2019 14:01 Мск Куйвашев призвал привлечь общественность к выбору талисмана Универсиады в Екатеринбурге
Ранее 29.08.2019 07:56 Мск Глава Среднего Урала провел встречу с министром спорта России: обсуждалась Универсиада
Ранее 01.08.2019 15:07 Мск В Екатеринбурге началось строительство первого объекта к Универсиаде-2023
Ранее 02.07.2019 11:59 Мск Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге
Ранее 11.06.2019 10:05 Мск Эксперты FISU посетили "Екатеринбург-Арену", где планируется провести открытие и закрытие Универсиады в 2023 году
Ранее 10.06.2019 10:00 Мск "Все шансы есть". Эксперты FISU оценивают Екатеринбург как город проведения Универсиады-2023
Ранее 29.05.2019 08:49 Мск "Сдана и принята без единого замечания". В Екатеринбурге подготовили заявочную книгу на Универсиаду-2023
Ранее 08.04.2019 12:59 Мск Глава Свердловской области отправится в Швейцарию бороться за Екатеринбург
Ранее 03.04.2019 09:01 Мск Губернатор Куйвашев создал оргкомитет по Универсиаде-2023
Ранее 20.03.2019 11:23 Мск Для проведения Универсиады-2023 задействуют сразу три свердловских города
Ранее 18.03.2019 14:31 Мск Свердловские власти подготовят заявочную книгу Екатеринбурга к Универсиаде-2023 до 10 июня
Ранее 07.03.2019 09:42 Мск Курировать заявку Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023 будут Орлов и Высокинский
Ранее 04.03.2019 13:30 Мск Для Универсиады-2023 в Екатеринбурге надо построить ещё пять спортивных сооружений
Ранее 13.02.2019 08:49 Мск Столица Урала официально начнёт борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля
Ранее 30.01.2019 07:56 Мск Правительство РФ одобрило заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной летней Универсиады – 2023
Ранее 30.07.2018 15:40 Мск В Екатеринбурге может пройти летняя Универсиада в 2023 году


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети