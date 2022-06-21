Орлов: объекты Универсиады позволят претендовать на другие крупные мероприятия

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов считает, что объекты, которые строятся в городе к Универсиаде, позволят столице Урала претендовать на другие крупные спортивные международные мероприятия. Об этом мэр заявил в ходе сегодняшнего ежегодного отчета в городской думе.

Депутат Тимофей Жуков спросил Орлова, что будет с инфраструктурой, которая готовится для Универсиады.

"Ждать ли нам вообще игр или не ждать? Сумеем ли мы получить эту радость на улицах Екатеринбурга и тех площадках, которые будут для этого построены?", - спросил Жуков.

Мэр ответил, что данный вопрос волнует всех жителей города.

"Несмотря на принятое решение Международной федерацией студенческого спорта о переносе игр, пока решения об их отмене нет. Решение будет приниматься в ноябре. Мы не останавливаем работу по подготовке инфраструктуры. Дворец водных видов спорта, дворец дзюдо, дворец самбо, дворец художественной гимнастики – все эти объекты строятся. И к тому времени, когда они должны быть сданы в эксплуатацию – начало следующего года и начало летнего периода, когда игры должны были состояться – они будут сданы", - пообещал Алексей Орлов.

Он добавил, что обсуждается формат игр с участием студентов из дружественных стран.

"Это наше ближнее зарубежье и Азия. Формат согласовывается. Практически можно сказать, что такое решение принято", - уточнил Орлов.

Он заверил, что город получит крупный турнир.

"Та инфраструктура, которая создается, позволит нам претендовать на другие крупные спортивные международные мероприятия. В любом случае, рано или поздно, политические вопросы будут урегулированы, либо определен какой-то другой формат. У нас достаточно много сегодня партнеров по всему миру", - отметил мэр.

Глава добавил, что в качестве наследия городу достанутся объекты для развития студенческой среды.

Напомним, недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал подробности турнира, который пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады.