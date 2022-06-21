21 Июня 2022
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Политика В России
(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

Литва должна понимать серьезность последствий блокады Калининграда, - Захарова

Власти Литвы должны осознавать всю серьезность последствий запрета железнодорожного транзита грузов в Калининград. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, когда Россия оценивает действия другой страны как откровенно враждебные, то "здесь уже не до разговоров, не получится сделать вид, будто проблемы не существует".

"Литва начала действовать агрессивно, все это приведет к соответствующей реакции", - заявила Захарова в эфире программы "Соловьев Live".

Напомним, ранее литовские власти перекрыли транзит части товаров через свою территорию в Калининградскую область России с "материковой" части. Речь идет о железнодорожных поставках – ряд товарной номенклатуры попал в черный список ЕС.

Накануне в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в РФ Виргиния Умбрасене для объяснений по поводу товарной блокады российского региона.

Теги: литва, блокада, захарова



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