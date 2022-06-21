В Самаре артиста театра осудили за демонстрацию буквы Z

Депутат Госдумы Александр Хинштейн удивился тому, что "в одном из ведущих театров Самары – Академическом драмтеатре имени Горького – введён запрет на публичную демонстрацию буквы Z". Об этом политик рассказал в своём Telegram-канале.

"После того, как, выходя на поклоны к публике, заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин нарисовал пальцами в воздухе Z, он подвергся давлению руководства. Главный режиссёр театра Михаил Лебедев выразил 81-летнему актёру неудовольствие его поступком, заявив, что в зале наверняка были люди с другой позицией и это их могло оскорбить. Главреж также потребовал впредь воздержаться от выражения со сцены своих политических взглядов", - написал Хинштейн.

Обо всем этом Машкин рассказал депутату сам, придя на личный приём. Артист говорит, что в театре сложилась крайне нездоровая обстановка и он очень ей обеспокоен.

"К сожалению, это не первый пример того, что обстановка в сфере региональной культуры за последние год-полтора заметно радикализовалась, а протестные настроения как будто нарочно здесь культивируются. По факту заявления Юрия Машкина направляю запросы губернатору Самарской области и министру культуры РФ", - подытожил Хинштейн.