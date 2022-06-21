21 Июня 2022
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Мусорный полигон (2021) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске ликвидировали свалку на приаэродромной территории

В Нижневартовске ликвидирована свалка бытовых отходов вблизи аэропорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Несанкционированную свалку бытового мусора и биологических отходов на приаэродромной территории обнаружила сургутская транспортная прокуратура во время проведения проверки исполнения законодательства о безопасности полетов.

"Складирование мусора способствует привлечению и массовому скоплению птиц, это создает угрозу безопасности полетов воздушных судов. С целью устранения нарушений прокурором главе администрации города Нижневартовска направлено представление с требованием ликвидировать свалку. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона устранены, проведена ликвидация отходов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в аэропорту Сургута произошло столкновение самолета авиакомпании "ЮТэйр", следовавшего по маршруту Сургут - Самара (Boeing-735) с птицей. Обошлось без пострадавших. Прокуратура провела проверку.

Теги: свалка, аэропорт, птицы



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