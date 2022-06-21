На Южном Урале подростку, склонившему сестру и брата к употреблению наркотиков, не смягчили приговор

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор подростку, склонившему брата и сестру к потреблению наркотических средств. Он осужден к 3,5 годам в воспитательной колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле прошлого года подросток склонил 15-летнего брата и 13-летнюю сестру к употреблению наркотика. В результате один из подростков потерял сознание и был доставлен в больницу в состоянии комы. Однако осужденный не рассказал врачам истинную причину такого состояния потерпевшего. Врачи смогли поставить правильный диагноз и спасти жизнь подростка.

В апелляционной жалобе осужденный выразил несогласие с приговором ввиду его чрезмерной суровости и просил суд о снижении срока наказания. Суд жалобу не удовлетворил.