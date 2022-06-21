Рогозин: У США осталось всего четыре российских двигателя РД-181

У США осталось всего 4 российских двигателя РД-181, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что этого хватит, чтобы отправить два грузовика Cygnus к МКС.

В начале марта глава "Роскосмоса" сообщил, что Россия в ответ на американские санкции прекращает поставлять в США ракетные двигатели. По его словам, речь идет о двигателе РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигателе РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares.

"Пусть США летают на своих метлах", - заявил тогда Рогозин.

Напомним, 24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли.