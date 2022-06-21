Огонь на платформе "Черноморнефтегаза" подошел к скважине

Огонь, вспыхнувший накануне в результате украинского удара по буровой платформе "Черноморнефтегаза", напрямую подошёл к скважине.

"В настоящий период времени пожар продолжают ликвидировать, пытался наш корабль подойти, но не смог, огонь напрямую подошел к скважине, поиск людей результатов не дал, работают военные", - сказала ТАСС сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Напомним, об ударе украинских войск по платформе сообщил 20 июня в своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.