21 Июня 2022
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ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

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Происшествия Крым
газ нефть морская буровая платформа (2004) | Фото: www.lukoil.ru

Огонь на платформе "Черноморнефтегаза" подошел к скважине

Огонь, вспыхнувший накануне в результате украинского удара по буровой платформе "Черноморнефтегаза", напрямую подошёл к скважине.

"В настоящий период времени пожар продолжают ликвидировать, пытался наш корабль подойти, но не смог, огонь напрямую подошел к скважине, поиск людей результатов не дал, работают военные", - сказала ТАСС сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Напомним, об ударе украинских войск по платформе сообщил 20 июня в своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Теги: буровые платформы, черноморнефтегаз



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Развитие сюжета:

Ранее 21.06.2022 10:28 Мск Советник главы Крыма: После удара ВСУ по буровым платформам спасти удалось не всех

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