21 Июня 2022
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Экономика За рубежом
батарея (2013) | Фото:

Снижение температуры в батареях на два градуса в Европе позволит отказаться от "Северного потока" – глава ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам решение в вопросе отказа от российского газа из "Северного потока". По словам фон дер Ляйен, достаточно снизить температуру в батареях отопления или кондиционерах всего на два градуса – это позволит отказаться от всех поставок по "Северному потоку". Она не сказала, идет ли речь только о летнем периоде или снижать температуру придется круглогодично.

Между тем, Европа уже испытывает проблемы при подготовке к предстоящей зиме. Так, в кабинете министров Нидерландов заявили на днях, что без "дополнительных мер" уже нельзя гарантировать достаточное заполнение европейских газохранилищ на зиму. В Германии для экономии и закачки поступающего газа в хранилища летом начали наращивать сжигание угля (хоть это и идет вразрез с "зеленой повесткой").

Теги: северный поток, урсула фон дер ляйен, отопление



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