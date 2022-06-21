Депутаты закажут новую экспертизу по плотине, где была Краснознаменная группа

Вопрос о месте размещения Краснознаменной группы в Екатеринбурге будет решен после новой экспертизы. Об этом зашла речь на сегодняшнем заседании городской думы.

Депутат Александр Колесников обратился к главе уральской столицы Алексею Орлову, который выступал сегодня с ежегодным отчетом. По словам парламентария, у него к мэру есть "нижайшая просьба".

"Я прочитал заключение от 2019 года, которое направили в горхоз, и не очень ему доверяю. Я вас очень прошу, товарищ Орлов, не принимать пока окончательного решения по месту размещения Краснознаменной группы. И позволить нам заказать свою экспертизу по плотине, которая сможет подтвердить или опровергнуть предыдущее заключение. Такие НИИ у нас есть, которые имеют специальную лицензию на допуск туда. Комиссия горхоза вас проинформирует по итогам. Прошу взять паузу", - призвал Колесников.

Орлов ответил на это, что он не против.

"Александр Евгеньевич, давайте, согласен. Хорошо", - заявил глава Екатеринбурга.

Напомним, ранее монумент располагался на плотине городского пруда, откуда был демонтирован в 2013 году. В мэрии заявляли, что поверхность гидротехнического сооружения якобы не рассчитана на усиление нагрузки в виде тяжелой и большой по площади конструкции Краснознаменной группы.

В мае екатеринбургские депутаты выступали за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку. По итогам недавно прошедшего голосования на сайте мэрии монумент решили установить на Уралмаше.