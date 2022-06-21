Депутаты закажут новую экспертизу по плотине, где была Краснознаменная группа

21 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Коллаж, Краснознаменная группа в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Депутаты закажут новую экспертизу по плотине, где была Краснознаменная группа

Вопрос о месте размещения Краснознаменной группы в Екатеринбурге будет решен после новой экспертизы. Об этом зашла речь на сегодняшнем заседании городской думы.

Депутат Александр Колесников обратился к главе уральской столицы Алексею Орлову, который выступал сегодня с ежегодным отчетом. По словам парламентария, у него к мэру есть "нижайшая просьба".

"Я прочитал заключение от 2019 года, которое направили в горхоз, и не очень ему доверяю. Я вас очень прошу, товарищ Орлов, не принимать пока окончательного решения по месту размещения Краснознаменной группы. И позволить нам заказать свою экспертизу по плотине, которая сможет подтвердить или опровергнуть предыдущее заключение. Такие НИИ у нас есть, которые имеют специальную лицензию на допуск туда. Комиссия горхоза вас проинформирует по итогам. Прошу взять паузу", - призвал Колесников.

Орлов ответил на это, что он не против.

"Александр Евгеньевич, давайте, согласен. Хорошо", - заявил глава Екатеринбурга.

Напомним, ранее монумент располагался на плотине городского пруда, откуда был демонтирован в 2013 году. В мэрии заявляли, что поверхность гидротехнического сооружения якобы не рассчитана на усиление нагрузки в виде тяжелой и большой по площади конструкции Краснознаменной группы.

В мае екатеринбургские депутаты выступали за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку. По итогам недавно прошедшего голосования на сайте мэрии монумент решили установить на Уралмаше.

Теги: Краснознаменная группа, экспертиза, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.06.2022 07:43 Мск Митинг за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку перенесен
Ранее 10.06.2022 14:23 Мск В Екатеринбурге планируют митинг за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку
Ранее 30.05.2022 18:55 Мск Краснознамённую группу решили установить на Уралмаше
Ранее 27.05.2022 10:05 Мск Депутаты просят Орлова включить в опрос по Краснознаменной группе ее историческое место
Ранее 24.05.2022 11:32 Мск Екатеринбургские депутаты поддержали возвращение Краснознаменной группы на Плотинку
Ранее 18.05.2022 10:03 Мск Глава Екатеринбурга рассказал, где бы хотел видеть Краснознаменную группу
Ранее 16.05.2022 11:10 Мск В Екатеринбурге началось новое голосование за место для Краснознаменной группы
Ранее 11.05.2022 10:09 Мск Голосование за место для возвращения Краснознаменной группы откроют в ближайшие дни
Ранее 06.05.2022 13:56 Мск "Затягивать больше нельзя": ветераны спецназа и ФСБ требуют вернуть Краснознаменную группу
Ранее 14.04.2022 07:45 Мск Голосование по выбору места для возвращения Краснознаменной группы в Екатеринбурге возобновят "в ближайшее время"
Ранее 12.04.2022 16:11 Мск Голосование за судьбу Краснознаменной группы в Екатеринбурге резко прекратилось
Ранее 12.04.2022 11:32 Мск В Екатеринбурге началось голосование по возвращению Краснознаменной группы
Ранее 15.02.2022 13:59 Мск В Екатеринбурге предложили площадки для возвращения Краснознамённой группы
Ранее 15.02.2022 13:20 Мск В Екатеринбурге начали реставрацию Краснознамённой группы
Ранее 14.02.2022 15:48 Мск В Екатеринбурге определят судьбу снесённой Краснознамённой группы
Ранее 10.02.2022 12:41 Мск Власти Екатеринбурга обсудят новую площадку для возвращения Краснознаменной группы
Ранее 22.06.2021 09:34 Мск Орлов напомнил, при каких условиях на Плотинку вернется Краснознаменная группа
Ранее 08.04.2021 12:58 Мск Орлов объяснил странную отмену конкурса по Краснознаменной группе
Ранее 08.04.2021 08:01 Мск "Обещанное следует исполнить": заслуженный врач Семен Спектор о возвращении Краснознаменной группы
Ранее 05.04.2021 15:25 Мск "Из-за угрозы коронавируса": в Екатеринбурге запретили пикет за возвращение Краснознаменной группы
Ранее 02.04.2021 14:50 Мск "Почему тянут? Ведь решение уже принято": ветераны о возвращении Краснознаменной группы
Ранее 31.03.2021 10:57 Мск Конкурс по восстановлению Краснознаменной группы признан несостоявшимся
Ранее 30.03.2021 13:56 Мск Мэрия Екатеринбурга восстановит Краснознаменную группу к лету
Ранее 13.03.2021 10:34 Мск Ветераны Екатеринбурга вновь потребовали вернуть Краснознаменную группу
Ранее 18.02.2021 15:25 Мск Чем ответит Орлов? Большинство жителей Екатеринбурга за возвращение Краснознаменной группы на место
Ранее 17.02.2021 11:56 Мск Ветераны потребовали от Орлова как можно скорее вернуть Краснознаменную группу на место
Ранее 16.02.2021 16:30 Мск В мэрии Екатеринбурга заявили, что возврат Краснознаменки возможен после ремонта части плотины
Ранее 15.02.2021 08:53 Мск "Так ведут себя безответственные люди": архитекторы о заявлениях Орлова про Краснознаменную группу
Ранее 12.02.2021 13:45 Мск Ветеранов удивили слова Орлова о Краснознаменной группе
Ранее 09.02.2021 09:33 Мск Тысяча и одно обсуждение: Орлов вновь предложил убедиться, где должна стоять Краснознаменка
Ранее 27.01.2021 14:39 Мск Орлову напомнили акцией о Краснознаменной группе
Ранее 13.10.2020 13:45 Мск Краснознаменная группа будет возвращена в 2021 году
Ранее 01.10.2020 08:14 Мск Экспертиза одобрила проект восстановления Краснознаменной группы в Екатеринбурге
Ранее 23.09.2020 11:25 Мск Высокинский о Краснознаменной группе: В следующем году мы ее точно откроем
Ранее 17.08.2020 09:38 Мск Возвращение Краснознаменной группы Екатеринбургу отложили еще на год
Ранее 12.03.2020 07:26 Мск На монументе "Краснознаменная группа" может появиться упоминание о "Городе трудовой доблести"
Ранее 04.03.2020 09:59 Мск Высокинский: Краснознаменная группа сохранится в прежнем виде и будет стоять на прежнем месте
Ранее 26.01.2020 09:55 Мск В Екатеринбурге на Плотинке установили табличку с историей Краснознаменной группы
Ранее 17.12.2019 08:18 Мск Александр Высокинский пообещал вернуть Краснознаменную группу в следующем году
Ранее 04.12.2019 13:45 Мск Скончался легендарный художник, автор Краснознаменной группы в Екатеринбурге
Ранее 07.11.2019 17:51 Мск В годовщину Октябрьской революции в Екатеринбурге требуют вернуть Краснознаменную группу
Ранее 07.10.2019 13:39 Мск Восстановление Краснознаменной группы в Екатеринбурге начнется в 2020 году
Ранее 16.05.2019 13:17 Мск Мэрия Екатеринбурга до сих пор не выделила средства на ремонт Краснознаменной группы
Ранее 18.03.2019 16:12 Мск Возвращение Краснознаменной группы проконтролируют общественники и архитекторы Екатеринбурга
Ранее 22.02.2019 14:37 Мск Высокинский о возвращении Краснознаменной группы: Время пришло
Ранее 20.02.2019 08:07 Мск Краснознаменная группа может вернуться в Екатеринбург ко Дню города
Ранее 15.02.2019 09:24 Мск Вместо Краснознаменной группы в Екатеринбурге предложили установить памятник Петру I
Ранее 14.02.2019 09:42 Мск "Мы восстанавливаем историческую справедливость". Краснознаменную группу могут вернуть на Плотинку в этом году
Ранее 13.02.2019 19:44 Мск Власти Екатеринбурга вернут Краснознамённую группу на Плотинку


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети