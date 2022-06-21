Южная Корея и Саудовская Аравия подумывают вступить в "ядерный клуб" - СМИ

Некоторые страны азиатского региона всерьез размышляют о вступлении в ядерный клуб. Возобновлению дискуссии на эту тему в Южной Корее, Саудовской Аравии и Сингапуре способствовал российско-украинский конфликт и постоянное обсуждение на этом фоне возможного применения ядерного оружия Россией.

Так, Associated Press упоминает опрос, который недавно проводился в Южной Корее. Три из четырех корейцев считают, что их стране не повредил бы статус ядерной державы в условиях, когда они окружены таковыми: Китаем, Россией и – что особенно тревожит Сеул – Северной Кореей с ее не всегда удачными, но регулярными испытаниями.

Эксперты по безопасности говорят, что потенциально уязвимые страны извлекут уроки из ситуации с Украиной. Также спокойствие неядерных стран зависит, по мнению аналитиков, от того, насколько успешно США убеждают партнеров в Европе, Персидском заливе и Азии в надежности щита ядерных и обычных арсеналов. Сами США дали ядерным и интересующимся ядерным оружием странам множество причин для беспокойства по поводу отказа от самого смертоносного оружия в мире, отмечает издание.