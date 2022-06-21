В Тюмени значительно увеличилось число контрактников

В Тюменской области число контрактников выросло примерно в три - четыре раза. Об этом было сказано в эфире передачи "Вечерний хэштег" телеканала "Тюменское время".

Было отмечено, что число контрактников начало расти с февраля - начала военной специальной операции на Украине. Как правило, это граждане от 35 до 40 лет, имеющие опыт участия в боевых действиях.

Ранее участников спецоперации на Украине приравняли к ветеранам боевых действий. Им полагаются льготы по пенсионному обеспечению - 32% к пенсии, льготы по уплате налогов - их доходы не облагаются НДФЛ, также они освобождаются от уплаты налога на единицу недвижимости. В случае, если ветеран нуждается в улучшении жилищных условий он может претендовать на получение бесплатного жилья, плата за ЖКХ уменьшается на 50% для всех членов семьи. Также ветераны имеют право на бесплатное получение протезов и могут использовать очередной отпуск в удобное для него время.

В среднем участники спецоперации получают около 200 тыс. рублей.