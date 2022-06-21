В Якутии пропал "Ан-2" с тремя людьми на борту
Самолёт "Ан-2" пропал в Якутии.
На борту находились три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Причины не названы.
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|ВС
Самолёт "Ан-2" пропал в Якутии.
На борту находились три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Причины не названы.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС