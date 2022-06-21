В Херсонской области запланировали проведение референдума на осень

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о вхождении в состав России в регионе планируется провести осенью текущего года.

По его словам, сейчас решаются организационные вопросы.

"Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма", - цитирует Стремоусова РИА Новости.

Ранее Стремоусов заявил, что власти области направят президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой включить территорию в состав России. При этом тогда он не сказал о том, планируется ли проводить по этому поводу референдум.

В Совфеде предположили, что референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях о присоединении этих регионов к РФ могут пройти в течение года.