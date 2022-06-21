Нобелевскую медаль главреда "Новой газеты" Муратова продали на аукционе за $103 миллиона

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль на аукционе Heritage в США за $103,5 млн при стартовой цене в $550 тыс. Покупатель поделал остаться неизвестным.

Муратов заявил, что вырученные деньги направит в фонд ЮНИСЕФ – на поддержку беженцев с Украины и их детей.

"Все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, который пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев из Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии", - цитирует Муратова "Новая газета. Европа".

Муратов был удостоен Нобелевской премии мира в 2021 году "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Саму премию (вернее, половину ее – еще половина ушла другой лауреатке, филиппинской журналистке Марии Рессе) Муратов потратил частично на благотворительность (средства были направлены российским фондам), частично на создание фильма о состоянии журналистики в России.