Митволь готов компенсировать ущерб по делу о хищении 900 миллионов

Экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, фигурант дела о хищении 900 млн руб., готов добровольно возместить причинённый ущерб. За него поручились два депутата Госдумы, сообщает Красноярский краевой суд.

21 июня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на избранную меру пресечения адвокатов Митволя, арестованного до 24 июля. На заседании защитник просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, кроме того, он готов добровольно возместить ущерб. Адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Олега Савченко.

Прокурор, в свою очередь, отметила, что ущерб нанесён бюджету, что Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за границу и он может скрыться, а также отметила тяжесть преступления. Красноярский краевой суд оставил постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов Митволя – без удовлетворения.

Напомним, Митволя задержали в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследуется дело о хищении 900 млн руб. на проекте строительства метро. По данным СМИ, к хищению может быть причастна компании Митволя, готовившая проектно-сметную документацию метро.