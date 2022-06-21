Митволь готов компенсировать ущерб по делу о хищении 900 миллионов

21 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Сибирский ФО В России
митволь олег львович заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования рф (2006) | Фото: Накануне.ru

Митволь готов компенсировать ущерб по делу о хищении 900 миллионов

Экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, фигурант дела о хищении 900 млн руб., готов добровольно возместить причинённый ущерб. За него поручились два депутата Госдумы, сообщает Красноярский краевой суд.

21 июня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на избранную меру пресечения адвокатов Митволя, арестованного до 24 июля. На заседании защитник просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, кроме того, он готов добровольно возместить ущерб. Адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Олега Савченко.

Прокурор, в свою очередь, отметила, что ущерб нанесён бюджету, что Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за границу и он может скрыться, а также отметила тяжесть преступления. Красноярский краевой суд оставил постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов Митволя – без удовлетворения.

Напомним, Митволя задержали в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследуется дело о хищении 900 млн руб. на проекте строительства метро. По данным СМИ, к хищению может быть причастна компании Митволя, готовившая проектно-сметную документацию метро.

Теги: Олег Митволь, сделка со следствием, Александр Хинштейн



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.06.2022 14:12 Мск Митволь заключил досудебное соглашение с правосудием – Хинштейн
Ранее 10.06.2022 12:23 Мск Сроки строительства метро в Красноярске не изменятся в связи с "делом Митволя"
Ранее 10.06.2022 09:52 Мск Во Внуково задержали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети