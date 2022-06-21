21 Июня 2022
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Политика За рубежом
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Шольц, Макрон и Драги отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия, - LA Times

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия в ходе своего визита в Киев. Об этом сообщил обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

Он отметил, что трое европейских лидеров не исполнили "самое заветное желание" Зеленского об оперативных поставках вооружений.

По словам автора материала, на фоне негативных последствий для экономики Европы от антироссийских санкций Запад демонстрирует признаки "усталости от Украины".

При этом ранее Драги заявлял, что в ходе визита в Киев не было никаких просьб от Зеленского о новом оружии. По словам итальянского премьера, президент Украины "просто описал ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы", пишет Regnum.

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. По данным телеканала RaiNews, европейские лидеры преследуют три цели, и первая – продемонстрировать поддержку Украины.

В Кремле выразили надежду, что Макрон, Драги и Шольц подвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел.

Теги: Шольц, Макрон, Драги, Зеленский



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