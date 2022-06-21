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Игорь Ефремов, Григорий Иванов (2022) | Фото: Накануне.RU

Иванов об отказе от расширения РПЛ: "Свое решение продавили столичные клубы"

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов оценил решение клубов не увеличивать Российскую Премьер-лигу до 18 команд через один сезон.
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Напомним, с соответствующим предложением выступал екатеринбургский клуб. В понедельник, 20 июня, оно было рассмотрено на общем собрании команд РПЛ, в итоге большинство из них выступили против расширения.

Как заявил Иванов, комментируя данное решение, "голос футбольной провинции вновь не был услышан".

"Свое решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин неинтересно. Мы остаемся при своем мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо. В России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс", - цитирует Иванова официальная группа "Урала" в соцсети.

По словам функционера, болельщики в крупных городах достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские команды.

"Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно", - заключил Григорий Иванов.

Теги: Иванов, РПЛ, Урал, клубы



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