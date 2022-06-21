21 Июня 2022
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Ежегодная пресс-конференция Путина, Песков (2015) | Фото: RT

Песков: Кризис на Украине будет долгим

Кризис на Украине будет долгим.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Телеканалу MSNBC он заявил, что страны Запада никогда не смогут вернуть доверие российских властей.

"Да, это будет длительный кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков прокомментировал заявления США о якобы подготовке России к затяжному конфликту на Украине. "Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал представитель Кремля.

Теги: Песков, Украина, спецоперация



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Ранее 11.05.2022 13:53 Мск Военное положение в РФ вводить не планируется, - Песков


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