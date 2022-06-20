Назначен сменщик задержанного главы "Соликамского магниевого завода"

Исполняющим обязанности гендиректора ОАО "Соликамского магниевого завода" назначен Вахтанг Джигкаев.

Вахтанг Джигкаев до назначения и. о. гендиректора СМЗ был директором по экономике и финансам предприятия, пишет "Ъ-Прикамье". По данным издания, приказ о назначении господина Джигкаева подписал экс-глава предприятия Артур Уртаев, находясь в пермском СИЗО. Источник на предприятии считает назначение и. о. гендиректора не вполне законным.

"По положению о генеральном директоре, обычно в период отсутствия топ-менеджера его должность занимают профильные замы, в частности главный инженер",- поясняет собеседник. По его данным, Артур Уртаев дважды выносил на согласование совета директоров СМЗ кандидатуру Вахтанга Джигкаева, но оба раза получал отказ.

"Его не согласовал совет директоров. Как он может возглавлять предприятие?", - отметил источник.

Напомним, ранее стало известно, что задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артур Уртаев. Он стал фигурантом дела о хищении. О статусе Уртаева в этом деле не сообщается. Уртаев руководил предприятием с 24 мая этого года.