В мэрии Сургута прокомментировали смерть подростка во время празднования Сабантуя

20 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2013) | Фото: Накануне.ru

В мэрии Сургута прокомментировали смерть подростка во время празднования Сабантуя

В администрации Сургута прокомментировали смерть подростка во время общегородского празднования Сабантуя.

"Администрация города выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего 19 июня в Сургуте подростка в период проведения Сабантуя. Это огромная трагедия и невосполнимая утрата. В связи с этим также обращаемся к представителям средств массовой информации с призывом воздержаться от поспешных выводов, непроверенных трактовок и тиражирования неподтвержденных официально версий произошедшей трагедии. Речь идёт о большой человеческой утрате, здесь недопустимы спекуляции и домыслы. Пока нет оснований утверждать или подтверждать какую-либо из озвученных в СМИ гипотез", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации экономической столицы Югры.

Причина и обстоятельства смерти подростка могут быть установлены только после комплекса экспертиз, проводимых правоохранительными органами.

"Также сообщаем, что со стороны пдминистрации были учтены все требования при проведении массовых мероприятий. В том числе дежурила бригада отделения "Скорой помощи". До сих пор жалоб, связанных с празднованием Сабантуя, зарегистрировано не было", - отметили в мэрии.

Теги: Сабантуй, Сургут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети