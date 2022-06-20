В мэрии Сургута прокомментировали смерть подростка во время празднования Сабантуя

В администрации Сургута прокомментировали смерть подростка во время общегородского празднования Сабантуя.

"Администрация города выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего 19 июня в Сургуте подростка в период проведения Сабантуя. Это огромная трагедия и невосполнимая утрата. В связи с этим также обращаемся к представителям средств массовой информации с призывом воздержаться от поспешных выводов, непроверенных трактовок и тиражирования неподтвержденных официально версий произошедшей трагедии. Речь идёт о большой человеческой утрате, здесь недопустимы спекуляции и домыслы. Пока нет оснований утверждать или подтверждать какую-либо из озвученных в СМИ гипотез", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации экономической столицы Югры.

Причина и обстоятельства смерти подростка могут быть установлены только после комплекса экспертиз, проводимых правоохранительными органами.

"Также сообщаем, что со стороны пдминистрации были учтены все требования при проведении массовых мероприятий. В том числе дежурила бригада отделения "Скорой помощи". До сих пор жалоб, связанных с празднованием Сабантуя, зарегистрировано не было", - отметили в мэрии.