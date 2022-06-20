20 Июня 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
ханты-мансийск правительство автономного округа табличка администрация хмао (2003) | Фото: Накануне.ru

В правительстве Югры назначены главы двух департаментов

Директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры назначен Григорий Невоструев. Директором департамента пространственного развития и архитектуры Югры назначена Виктория Семёнова. Оба чиновника сегодня, 20 июня, работают первый день, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

До назначения на свой нынешний пост Невоструев работал заместителем главы Сургута, курировал работу департаментов городского хозяйства, имущественных и земельных отношений. Он родился 12 июля 1976 г. в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет (бакалавр экономики, магистр техники и технологий, инженер по специальности "Промышленная электроника"). Общий стаж работы – более 26 лет, до переезда в связи с назначениями на должности в округе занимал должность заместителя председателя правительства Пермского края, координировал работу дорожно-транспортного, строительного и градостроительно-имущественного блоков, работал на различных руководящих должностях в Башкортостане. Женат, имеет четырех детей.

Виктория Семенова родилась 12 января 1970 г., окончила Санкт-Петербургский государственный институт текстильной и легкой промышленности имени Сергея Кирова по специальности "инженер конструктор-технолог", магистратуру Московского государственного университета дизайна и технологии по специальности "государственное и муниципальное управление". Доктор технических наук, профессор кафедры дизайна среды и интерьера, член-корреспондент Российской академии художеств. Воспитывает двух сыновей.

Теги: Наталья Комарова, Григорий Невоструев, Виктория Семёнова



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