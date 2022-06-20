Захарова оценила слова Шольца о боязни Путиным "искры демократии"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале оценила слова канцлера Германии Олафа Шольца об "искрах демократии, которые могут распространиться на Россию".

Захарова привела цитату Шольца: "Путин боится, что "искра демократии" может распространиться на Россию". Далее она написала, что думает по этому поводу.

"На нас пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим", - полагает Захарова.