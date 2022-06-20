20 Июня 2022
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Захарова оценила слова Шольца о боязни Путиным "искры демократии"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале оценила слова канцлера Германии Олафа Шольца об "искрах демократии, которые могут распространиться на Россию".

Захарова привела цитату Шольца: "Путин боится, что "искра демократии" может распространиться на Россию". Далее она написала, что думает по этому поводу.

"На нас пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим", - полагает Захарова.

Теги: Мария Захарова, Олаф Шольц, искра, демократия



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