20 Июня 2022
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Рамзан Кадыров (2021) | Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Рамзан Кадыров опроверг информацию об обмене сына своего зампреда в Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал информацию о якобы состоявшемся обмене сына заместителя его представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова Адама Гриценко.

"Я со всей ответственностью заявляю: сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке "Тайра" якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова Адама Гриценко, не соответствуют действительности", - написал Кадыров.

Адам Гриценко является гражданином Украины, и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране.

"Менять украинских граждан на украинских нацистов – не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию. А всяким недобросовестным журналистам, которые пиарятся на этой теме, я бы рекомендовал проявить хоть немного профессиональной этики и подкреплять тиражируемую информацию конкретными фактами. Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий"", - написал Кадыров.

Теги: Рамзан Кадыров, Мурад Саидов, Адам Гриценко



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