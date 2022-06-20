С буровых платформ "Черноморнефтегаза" эвакуированы 94 человека

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале рассказал об эвакуации находящихся на буровых платформах "Черноморнефтегаза" людей.

"По ситуации с атакой буровых платформ "Черноморнефтегаза". На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по трём раненым и семи пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших", - написал Аксёнов.

Напомним, ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что судьба семи человек выясняется, идут поиски. Ковитиди уточнила, что удар был нанесён по платформам на месторождении в 71 км от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Работы на всех трёх пострадавших платформах остановлены, идёт сброс газа из труб, чтобы остановить огонь.