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Российская Премьер-Лига (2020) | Фото: Накануне.RU

Клубы РПЛ не поддержали предложение "Урала" о расширении лиги

Футбольные клубы Российской Премьер-лиги выступили против ее расширения через один сезон.

Напомним, с соответствующим предложением выступал екатеринбургский "Урал". Сегодня, 20 июня, оно было рассмотрено на общем собрании клубов РПЛ.

"На голосование было вынесено предложение ФК "Урал" об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги.

Какие именно команды выступали "против", а какие "за", там не уточнили.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов не раз продвигал расширение РПЛ до 18 клубов.

Теги: РПЛ, Урал, расширение, клубы, лига



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Ранее 31.05.2022 08:17 Мск "Урал" направил письмо в РПЛ с просьбой расширить лигу через сезон
Ранее 24.05.2022 13:35 Мск Без расширения. В футбольной Российской премьер-лиге останется 16 команд


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