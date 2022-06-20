Клубы РПЛ не поддержали предложение "Урала" о расширении лиги

Футбольные клубы Российской Премьер-лиги выступили против ее расширения через один сезон.

Напомним, с соответствующим предложением выступал екатеринбургский "Урал". Сегодня, 20 июня, оно было рассмотрено на общем собрании клубов РПЛ.

"На голосование было вынесено предложение ФК "Урал" об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги.

Какие именно команды выступали "против", а какие "за", там не уточнили.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов не раз продвигал расширение РПЛ до 18 клубов.