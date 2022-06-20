20 Июня 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
боташев, летчик, лнр (2022) | Фото: Коммерсантъ/ Олег Харасеев

Граждане поддержали переименование площади в Карачаевске в честь Героя России Боташева

Центральная площадь Карачаевска переименована в честь погибшего в ходе спецоперации на Украине генерал-майора Канамата Боташева. Об этом заявил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

Его сообщение в Telegram собрало массу положительных отзывов. Люди передали соболезнования родственникам погибшего, а также отметили его героизм, который помог спасти боевых товарищей.

боташев, скрин, лп(2022)|Фото: https://t.me/rashid_temrezov/ скрин

«Золотой был человек. Вечная память герою. Сколько людей спас, зная, что может погибнуть. А хотя мог бы и улететь. А те, кого он прикрыл, жертвуя собой, дав возможность выйти из окружения, может быть были и кто-то из наших родных воюющих против нацизма. Настоящий пример будущему поколению. Негоже забывать таких людей», – написал один из пользователей.

В комментариях также предложили увековечить память Боташева на Аллее героев в Карачаевске и переименовать в его честь улицу. Горожане считают, что таким образом можно будет отметить заслуги героического земляка перед страной.

Канамат Боташев погиб 22 мая в небе над ЛНР. Летчик спас боевых товарищей ценой своей жизни. После выполнения задания он помог группе русских бойцов выйти из окружения, но в его Су-25 попала ракета. По некоторым данным, он руководил авиационным крылом «ЧВК Вагнера» в Донбассе.

Теги: темрезов, . юоташев, чвк вагнера, лнр



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