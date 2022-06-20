20 Июня 2022
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молодежные общественные организации, чебурашка (2014) | Фото: Накануне.RU

Вышел тизер фильма про Чебурашку. Пользователи критикуют "американистость" проекта

В сети появился тизер полнометражного игрового фильма про Чебурашку. Премьеру ленты обещают на Новый год.

Хотя части пользователей реализация мультяшного персонажа приглянулась, многие критикуют ленту. В ней пока не нашлось места Крокодилу Гене (зато есть садовник в исполнении Сергея Гармаша), также есть много претензий к качеству звука в минутном ролике. Но основная претензия – нереальность местности, где происходят события. Даже на курортный российский город место действия не похоже – скорее, как отмечает один из пользователей, "визуал" взят из фильма "Дом странных детей мисс Перегрин".

Теги: чебурашка, фильм, тизер, критика



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