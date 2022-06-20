20 Июня 2022
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Прокуратура Пермского края (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кишертской ЦРБ нашли кишечную палочку

В Кишертской центральной районной больнице обнаружили кишечную палочку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Нарушения были выявлены во время проверки деятельности больницы.

"Установлено, что в учреждении не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, не производился производственный контроль, в пробах продукции обнаружены бактерии группы кишечных палочек", - говорится в сообщении.

По итогам прокурорского представления трех работников больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов).

Постановлением Роспортебнадзора должностное лицо признано виновным и привлечено к наказанию в виде предупреждения. Принимаются меры к устранению нарушений.

Теги: больница, кишечная палочка, проверка



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