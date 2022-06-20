В Челябинской области привлекли к ответственности водителей экскурсионного автобуса после ДТП

В Челябинской области двух водитель экскурсионного автобуса привлекли к административной ответственности после ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД, был выявлен ряд нарушений, допущенных перевозчиком. У водителей не было при себе путевой документации, а также было нарушено требование о прохождении предрейсового медицинского осмотра. Кроме того, имело место управление транспортным средством при наличии неисправностей. На передней оси автобуса были установлены шины, глубина рисунка протектора которых не соответствовала правилам. Теперь будет проведена проверка перевозчика. Если будут выявлены нарушения, руководителя организации привлекут к ответственности.

Напомним, сегодня на трассе в Челябинской области автобус с туристами столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали девять человек, из них один ребенок госпитализирован в больницу. По предварительным данным, водитель автобуса в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди грузовым автомобилем Мерседес-Бенц с прицепом. Автобус возвращался в Челябинск из Казани. В салоне находились два водителя и 41 пассажир.