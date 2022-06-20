Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров в ряде регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил губернаторам до 1 июля оказать материальную помощь людям, пострадавшим от пожаров.

До 1 августа правительству и властям регионов необходимо реализовать меры социальной поддержки тех, у кого сгорело или пострадало жилье, а до 15 ноября - завершить первоочередное восстановление инфраструктуры, ремонт поврежденного и строительство нового жилья для пострадавших от пожаров.

До 1 сентября кабмин и ЦБ РФ должны проработать вопрос о реструктуризации задолженности по кредитам пострадавших от пожаров.

До 1 октября Путин поручил оценить ущерб от пожаров в регионах.

Страховым организациям рекомендовать ускорить выплат, сократив перечень представляемых документов и упростив процедуры их представления.

Как сообщалось, большинство российских регионов в этом году столкнулись с природными пожарами. По данным врио главы МЧС Александра Чуприяна, в мае особый противопожарный режим был введен на территории 49 регионов, пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах.

В настоящее время действия региональных властей по предотвращению пожаров оценивают департаменты Рослесхоза в федеральных округах. Рослесхоз уже подготовил и направил в кабмин РФ предложения по установлению KPI оценки эффективности работы регионов по предупреждению и борьбе с лесными пожарами.