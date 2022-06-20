20 Июня 2022
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Экономика В России
Коллаж, убыль населения (2021) | Фото: Накануне.RU

Минфин ожидает снижения реальных доходов россиян в этом году на 6,8%

Минфин ожидает снижения реальных располагаемых доходов россиян в 2022 году на 6,8%. В 2023 году ведомство ожидает роста этого показателя на 1,3%. Это данные проекта "Основных направлений бюджетной и налоговой политики" на предстоящую трехлетку, передает ТАСС.

Сегодня глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил в Госдуме, что в 2021 году реальные доходы россиян выросли на 3%.

В Минфине считают, что в текущем году на 3,8% в среднем снизятся реальные зарплаты населения (в 2023-м вырастут на 0,8%).

Возврат к уровню безработицы, который был до начала военной спецоперации, Минфин планирует в 2025 году (4,5%, а в конце 2021 года этот показатель был 4,3%).

Теги: реальные доходы, россияне, зарплата, экономика, минфин



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