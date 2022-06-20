Около 30 стран заявили об участии в выставке "Иннопром-2022"

В этом году во время XII Международной промышленной выставки "Иннопром" в качестве участников заявилось около 30 стран. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, среди участников уже числятся официальные, деловые круги, дипломаты, эксперты и торговые представители.

Национальными стендами будут представлены такие страны как Беларусь, Иран, Казахстан и Узбекистан. По словам министра Вячеслава Ярина, уже прорабатываются деловые программы делегации Ирана, Сербии, Туркмении, Турции, Таджикистана, а также ряда африканских стран.



"Несмотря на известные сложности, интерес к выставке со стороны иностранных участников высокий. Причем наряду с постоянными партнерами, есть новые, например, Таджикистан и Туркмения. Будут также представлены китайские компании, программа "ООН-Женщины", - заявил Ярин.

Помимо этого зарубежные участники примут участие в стратегической сессии "Промышленный переход: опыт лидеров", а также деловых форумах России и Казахстана, стран АСЕАН, БРИКС, центральной Азии, государств Арабского мира и Африки.



Напомним, "Иннопром-2022", пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. 20 компаний Среднего Урала будут представлены на стенде Свердловской области. Также ранее своими ожиданиями от "Иннопрома" в Екатеринбурге поделился председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.