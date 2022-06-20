В Перми осудили лжеминера, угрожавшего "взорвать" торговые центры

Ленинский районный суд Перми осудил местного жителя за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчина, будучи "под градусом" позвонил по телефону "112" и сообщил о готовящемся взрыве в ТЦ "Алмаз" и ТЦ "Триада".

"Своими противоправными действиями злоумышленник отвлек от нормальной деятельности значительные силы и средства, задействованные в выполнении работ по предупреждению и ликвидации возможных последствий акта терроризма", - говорится в сообщении.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновного к году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.