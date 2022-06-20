На Южном Урале установят областные выплаты для участников спецоперации на Украине

В Челябинской области участники спецоперации на Украине получат областную единовременную выплату. Соответствующий законопроект внесен губернатором Алексеем Текслером в ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Размер единовременных выплат военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию или увечье составит 300 тыс. рублей. Если вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, они получат инвалидность, выплата составит 500 тыс. рублей.

Для членов семьи погибших военнослужащих предусматривается выплата в размере 1 млн рублей на семью, а для членов семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тыс. рублей каждому из членов семьи.