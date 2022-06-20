20 Июня 2022
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Общество
горбачев михаил сергеевич президент ссср (2006) | Фото: www.informacia.ru

Состояние Горбачёва не ухудшается

Состояние здоровья Михаила Горбачева не ухудшается, он находится под непрерывным наблюдением врачей Центральной клинической больницы (ЦКБ).
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"Он был госпитализирован в 2020 г., в самом начале пандемии ковида, это было требование врачей ЦКБ. Как бывший президент, он имеет возможность такую. И врачи, с которыми мы общались, они говорили – ему было 88 лет – что ему лучше быть под медицинским наблюдением, под охраной. Он до сих пор там, находится под беспрестанным наблюдением врачей. Никакого такого ухудшения в последнее время нет, но врачи считают – ему сейчас 91 год – что надо, чтобы он находился под наблюдением. И он там непрерывно, он не дома", - сказал ТАСС источник в окружении Горбачёва.

Напомним, ранее стало известно, что у Горбачева – проблемы с почками, с недавних пор ему приходится ездить на гемодиализ. Состояние 91-летнего Горбчаева, по данным Telegram-канала Mash, периодически ухудшается. Точные диагнозы не афишируют, но бывшего генсека около года наблюдают врачи. Время от времени Горбачеву проводят очистку крови.

Теги: Михаил Горбачёв, здоровье



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